Finike Kadınlar Plajı bayramda hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar sofrası Finike’de kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de iftara katılarak orucunu Finikelilerle birlikte açtı. İftar yemeğine Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar sonrası Finikelilere seslenen Başkan Türel, “Bu sofralarda birliğimizi, beraberliğimizi, bağımsızlığımızı yaşıyor olmak bizim için önemli. Bayrağımız bu kutlu ülkede sonsuza dek dalgalansın. Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı her zaman daim etsin” dedi.

“Artık direksiyonun başında millet var”

Türel, “Huzurumuzu bozarak istikrarsız bir Türkiye isteyen güçlere karşı bağımsızlık diyoruz. Müslüman dünyanın öncüsü ve lideri olarak Filistin’den Arakan’a mazlum halkların haklarını savunmayı bir görev olarak gören liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’yi büyük bir güce dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Son 16 senede Türkiye ekonomisinin üç buçuk kat büyüdüğünü biliyoruz. 3. köprüler 3. havaalanları, Marmaraylar. Devasa projelerle adeta kıskanılan bir ülke haline geldik. Türkiye’nin bu kalkınması bazılarını rahatsız ediyor. Bağımsızlığımıza ve bu ülkenin kalkınmasına göz dikenler eskiden olduğu gibi yine Türkiye’yi uzaktan kumanda ile yönetmek istiyorlar, karşılarında el pençe divan duran liderler arıyorlar. Ama onlar eski Türkiye’de kaldı. Artık direksiyonun başında milletimiz var. Diklenmeden dik durmayı başaran bir lider ve arkadaşları var” ifadelerini kullandı.

“Çözülememiş sorunları çözdük”

Başkan Türel, Finike’nin yıllardır çözülememiş birçok sorununu vatandaşların desteği ile çözüme kavuşturduklarını belirterek, “Kangren haline gelen toptancı hal sorununu çözebiliyorsak, 70’li senelerden beri yapılamayan Ernez Yolu’nu açabiliyorsak, modern bir mezbaha kazandırabiliyorsak, Finike’nin en büyük ihtiyaçlarından öğrenci yurdunu 10 milyon liralık bir yatırımla kazandırabiliyorsak, bunlar sizin desteklerinizle oluyor” diye konuştu.

Türel, Finike’nin siluetine ve güzelliğine muhteşem bir anlam katacak Eroğlu Nuri Cami’sini de ilçeye kazandıracaklarını söyledi.

Kadınlar plajı bayramda açılıyor

Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’nı Ramazan Bayramı’nda hizmete açacaklarını müjdeleyen Başkan Menderes Türel, “Antalya’da Sarısu Kadınlar Plajımızı, Alanya’da Aysultan Kadınlar Plajımızı hizmete açtık. Şimdi Finike’de açıyoruz. Artık birçok dostumuz Antalya’ya sadece kadınlar plajından istifade etmek için geliyor. “Vay efendim ayrımcılık vay efendim doğa katliamı.” Biz hanım kardeşlerimiz için pozitif ayrımcılığı anayasa maddesi haline getirmiş bir iktidarız. Bazı ideolojik söylemlerin arkasına gizlenerek farklı noktalara taşımak isteyenler oluyor. Sonra o eylemleri yapanlar kadınlar plajından en çok faydalananlar oluyor.”

Elmalı’dan servis

Elmalı’dan kadınlar plajına ücretsiz toplu ulaşım hizmeti koyacaklarını belirten Türel, “Elmalı’dan gelecekler denize girecekler ve Elmalı’ya dönecekler. Elmalı’ya denizi götüremezsek de Elmalı’yı denize götürüyoruz. Birçok yerli ve yabancı turist sadece kadınlar plajından istifade etmek için Finike’ye gelecek” dedi.

“Destek sizden hizmet bizden”

Finike Yalnız Mahallesi’ne 3 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu ihalesini yaptıklarını ancak ilk ihaleye katılım olmadığını anlatan Başkan Türel, “Soğuk hava deposunu yaptığımızda Finike’nin güvenilir tescilli portakalı da diğer bütün tarım ürünlerinden daha çok para edecek. Sadece bu soğuk hava deposu 11 milyon TL’ye mal olacak. Arif, Yalnız, Gökçeyaka, Göktürk mahallerindeki sulama suyu çalışmamız bitti. Ernez muhtarımız burada ‘70’li yıllardan beri oradaki çınarın altında Ernez yolu için söz verip giden siyasetçilerden değilim, yapacağım’ dedim. Allah nasip etti. 70’li yıllardan beri bekleyen Ernez yolunu siz desteklediniz biz yaptık. Bütün hizmetlerimizin gerçek mimarı Finikeli hemşerilerimdir. Destek sizden hizmet bizden” diye konuştu.

Ev ve hasta ziyareti yaptı

Başkan Menderes Türel, Finike’de ev ve hasta ziyaretlerinde de bulunarak gönül aldı. 1993 yılında Batman’da şehit olan Nurettin Tel’in ailesini ziyaret eden Türel, aileyle sohbet etti. Başkan Türel, karşılaştığı Finikeli çocuklara da Antalyaspor forması ve futbol topu hediye etti.