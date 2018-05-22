Finike Kadınlar Plajı hazır

Antalya Sarısu ve Alanya Aysultan kadınlar plajının ardından 3’üncü kadınlar plajını Finike’de hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı’ndaki sona yaklaşan çalışmaları yerinde inceledi. Türel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Fen İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Yazıcıoğlu’ndan da bilgi aldı.

Bayramdan önce hizmete giriyor

Finike kadınlar plajının kadınlara özel muhteşem bir plaja dönüştürdüklerini belirten Başkan Türel, Finike’nin en güzel koylarından olan 8.5 hektarlık Barbaros Hayretin Koyu Mesire alanı doğal yapısının korunduğuna dikkat çekti. 4 milyon 187 bin TL yatırım maliyetli kadınlar plajı kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak.

Elmalı’ya ücretsiz servis

Finike’de hizmete girecek kadınlar plajıyla Kumluca, Demre, Kaş ve Elmalılı kadınlara da hizmet verecek. Elmalılı kadınlar Büyükşehir Belediyesi tarafından konulacak ücretsiz servislerle Finike Kadınlar Plajı’na taşınacak. Bu hareketlilik Finike’nin sosyal yaşamına da katkı sağlayacak.

Yüzer havuz sistemi

Proje kapsamında vatandaşların denize rahat bir şekilde girmeleri için her biri 100 metrekare olan 2 adet ahşap iskele yapıldı. Ayrıca proje alanında 26 araçlık otopark, 1 adet kır kahvesi, 1 adet ibadethane ve biri yukarda biri aşağıda olmak üzere 2 adet tuvalet bulunuyor.

Koyun ortasında dizayn edilen yüzer havuz sistemi sayesinde yüzme bilmeyen kadınlar ve çocuklar rahatlıkla denize girebilecek.