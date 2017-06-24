Finike polis ve jandarmadan bayram uygulaması

Finike ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçenin giriş ve çıkışlarında güvenli trafik denetimi uygulaması kapsamında denetim yaptı. Ekipler byram Süresince Turunçova, Hasyurt ve Yeşilyurt Bölgelerinde kontrollerine devam edecek. Polis ve jandarma ekipleri bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcular uyarıldı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.