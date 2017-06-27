Finike Portakal Festivali başlıyor

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu bu yılki festivalde 50 ton portakal kullanılacağını söyledi.

Finike ilçesinde geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan ve Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından ödülüne layık gören Finike Portakal Festivali yarın başlıyor. Bu yıl Mustafa Ceceli, Ceylan, Zakkum,Murat Boz, İsmail Altunsaray ve İspanyol Caz Sanatçısı Buika’nın sahne alacağı Uluslararası Finike Portakal Festivali’nin ana temasını oluşturan portakal heykelleri, Finike Belediyesi ekipleri tarafından yapılarak beğeniye sunuldu.

Festival hazırlıklarının tamamlandığını belirten Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, "Bilindiği üzere Finike bir narenciye memleketi. Bizim için özellikle portakal çok özel. Cenab-ı Allah havasıyla, suyuyla, toprağıyla burada özel bir portakalın yetişmesini sağlayacak bir bölge oluşturmuş. Bu bölgede yetişen portakalın tadı başka yerde olmuyor. Bizler de Finike’yi bu portakal üzerinden tanıtmak istedik" dedi.

İkinci festivalde 50 ton civarında portakal kullandıklarını da belirten Sarıoğlu, “Portakaldan heykeller yaptık. Finike’yi portakal ile süsledik. Festivalimiz 28 Haziran’da yarın portakal kortejimiz ile başlayacak. Kortejimizde de yaklaşık 15 tane küçük figürümüz olacak. Traktörlerin üzerinde geçiş yapacaklar. Tüm misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz de festival alanında bu büyük figürleri ziyaret edecek. 28 Haziran’da Mustafa Ceceli konseri ile de konserlerimiz başlayacak. Bu konserlerin tümü ücretsiz olacak. İkinci gün Ceylan, üçüncü gün Zakkum ve dördüncü gün Murat Boz konserlerimizi gerçekleştireceğiz. Ardından İç Anadolulular Derneğimize hediye ettiğimiz Neşat Ertaş ’ı Anma Gecesi’nde, İsmail Altunsaray sahne alacak. Tiyatrolar, portakallı yemek yarışmaları, En İyi Portakalı Yetiştiren Çiftçi Yarışması gibi birçok etkinlik yapacağız. En son 7 Temmuz’da ise Türkiye’nin ayakta kalmış en ciddi tarihi eserlerinden biri olan Arykanda Antik Kenti’nde gerçekleştireceğimiz Ay Işığı Konseri ile de finali uluslararası bir sanatçı ile yapacağız. Cazın güçlü sesi Buika ile de final yapmış olacağız. Tüm Halkımızı yarın başlayacak olan kortej yürüyüşüne davet ediyorum” diye konuştu.