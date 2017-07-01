Finike Portakal Festivali Zakkum konseri ile devam etti

Finike Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali’nin üçüncü gününde Türkiye çapında dereceye giren Cengiz Topel Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı’na ödül verildi. Genç sporcuların her birine tek tek plaket takdim eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Sporun ve sporcumuzun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple Finike’yi bir spor kenti haline getirmek adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklar yerine spora yönelmelerinden dolayı mutluyum. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Genç voleybolcuların ardından Finike Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımlara Başkan Sarıoğlu tarafından kupaları takdim edildi. Turnuvada 40 Yaş Üzeri kategorisinde şampiyon Emin Akın takımı olurken, Finike Belediyesi takımı ikinci, Finike İletişim takımı da üçüncü oldu. Gençler kategorisinde ise Zirve Cafe takımı şampiyon olurken, Lider Sürücü Kursu takımı ikinci, Finike Belediyesi takımı üçüncü oldu.

Ödül töreninin ardından, Uluslararası Finike Portakal Festivali öncesinde gençlere yönelik olarak yapılan ankette seçilen Zakkum grubu sahne aldı. Konserin başlangıcında Zakkum grubuna Finike Kadın Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünlerden oluşan bir hediye paketi takdim eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Bizim için gençlerimiz her zaman öncelikli sıradadır. Festival öncesinde yaptığımız ankette gençlerimiz Zakkum’un Finike’ye gelmesini istedi. Biz de bu talebi kendimize bir emir olarak aldık ve Zakkum’un buraya gelmesini sağladık. Tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

2. Uluslararası Portakal Festivali bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Kutlamaları ve Murat Boz konseri ile devam edecek.