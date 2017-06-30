Finike Portakal Festivali’nde Ceylan coşkusu

Yarışmaların ardından ise Finikeliler Ceylan ile unutulmaz bir gece yaşadı.

2. Uluslararası Finike Portakal Festivali ikinci gününde Portakallı Yemek Yarışması ve En İyi Portakal Yetiştiren Çiftçi Yarışması ile devam etti. Portakallı Tatlı ve Portakallı Yemek kategorilerinden oluşan ilk yarışmada, Portakallı Tatlı kategorisinin kazananları Merve Harmandal Bağrıyanık, Betül Urhan ve Melike Harmandal olurken, Portakallı Yemek kategorisinde ise Portakallı Balık ile Rasık Orakçal birinci, Portakallı Çorba ile Demet Gümüş ikinci ve Portakal Soslu Enginarlı Bakla ile Emine Urhan üçüncü oldu. Günün ikinci yarışması olan En İyi Portakal Yetiştiren Çiftçi Yarışması’nda ise çiftçiler, bir yıl boyunca kendi evlatları gibi yetiştirdikleri portakalları jüriye sundu. Portakalın rengine, kokusuna, boyutuna ve tadına bakılarak değerlendirme yapılan yarışmada Muharrem Aslan, İsa Altıntepe, Ali Fahrettin Çağlayan, Bekir Kaplan ve Ali Başkaya’nın yetiştirdiği portakallar ödüle layık görüldü. Yarışmaların ardından yapılan çekiliş ile vatandaşlara bulaşık makinesi, fırın, bisiklet, çamaşır makinesi ve yurtdışı tatili gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yarışmaların ve çekilişin ardından Finikeliler Ceylan konseri ile coştu. Konserin başında sanatçı Ceylan’a Finike Kadın Kooperatifi tarafından üretilen Portakallı Yöresel Ürünleri takdim eden Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, tüm vatandaşlara iyi eğlenceler dileyerek Uluslararası Portakal Festivali’ni her yıl daha da büyüterek gelenekselleştireceklerini söyledi. Hediye takdiminin ardından devam eden konserde Finikeliler doyasıya eğlendi. Uluslararası Portakal Festivali bu akşam Finike Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası Ödül Töreni ve Ulusal Çapta Başarı Kazanan Finikeli Sporculara Plaket Takdimi ile devam edecek. Ödül töreninin ardından Finikeliler Türkiye’nin en ünlü gruplarından olan Zakkum ile eğlenecek.