Finike Portakalı konulu Coğrafi İşaret Semineri düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesi'nde ‘Coğrafi İşaretlerde Bir Akdeniz Klasiği, Finike Portakalı' konulu seminer düzenlendi.

Finike Meyve Üreticileri Birliği ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğince ‘Coğrafi İşaretlerde Bir Akdeniz Klasiği, Finike Portakalı' konulu seminer düzenlendi. Seminere, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Finike Kaymakamı Ergun Baysal, KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Finike İlçe Tarım Müdürü Hasan Ali Gültekin, Finike Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Celal Bülbül, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Özlem Sarı, Bereketli Eller Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve üreticiler katıldı.

Finike Portakalının bir değer olduğunu belirten Finike Kaymakamı Ergun Baysal, “Bu değere sahip çıkmak görevimizdir. Böyle bir semineri gerçekleştiren Finike Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Celal Bülbül ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Kaymakamlık olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay Türkiye'nin 2017 yılında tarım ve gıda ürünlerinde 14 milyar dolarlık ithalat yaptığını belirterek, acilen üretime odaklanmak gerektiğini söyledi.

“Daha birçok ürünümüz var”

Bölge coğrafyasının tarımsal açıdan çok zengin olduğuna dikkat çeken Hüdavendigar, “Finike portakalımızın yanında yöremize özgü daha birçok ürünümüz var. Dünyada turizmin hızla değiştiği, insanların sadece yemek için kilometrelerce yol gittiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden yöresel ürünlerimizi tescil edip bunları ticarete kazandırmamız gerekiyor” dedi.

Düzenlenen seminerden sonra katılımcılar, Portakal Paketleme Tesisini ziyaret ederek, Hasat Etkinliği ile Limyra Antik Şehir Gezisine katıldı.