Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 16:56

Finike ulaşımında araç takip sistemi

Finike de toplu taşıma araçlarını daha güvenli hale getirmek için kameralı sisteme geçildi.

Finike ulaşımında araç takip sistemi

31 Temmuz 2018 16:56

GPS sistemi ile desteklenen araç takip sistemi sayesinde yolculuk esnasında her şey merkezden denetlenebilecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), uygulamaları ile toplu taşıma araçlarını daha güvenli hale getiriyor. Toplu taşıma hizmet kalitesini ve ulaşım güvenliğini artırmak adına Finike’de toplu taşıma araçlarına kamera takıldı. Finike merkez ve mahallerinde sefer yapan 45 minibüs kameralı sistem ile 7 gün 24 saat denetleniyor. Tüm toplu taşıma araçlarının kamera ile takibinin yapılabilmesi hedeflenen uygulamada, istenmeyen davranışlar sergileyerek vatandaşın mağduriyetine neden olan taşımacılara müdahale edilerek, cezai işlem uygulanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    32°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç