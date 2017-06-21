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21 Haziran 2017 10:22

Finike’de Allerji Testi başladı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Finike Devlet Hastanesi’nde Batı Antalya’da tek olan Alerji Labaratuvarı ile alerjinin tanı ve tedavisinde kullanılan testler hastaların hizmetine sunuldu.

Finike’de Allerji Testi başladı

21 Haziran 2017 10:22


Finike Devlet Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB), Cildiye ve Göğüs Hastalıkları hekimleri tarafından istenen testler yapılmaya başlandı. Finike Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Topacan, 1 Mart’tan bu yana 211 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.


Topacan, “Alerji testleri alerjiye neden olan etkenleri bulabilmek için kullanılmaktadır. Genellikle deri testleri kullanılır. Çünkü bu testler hızlı ve güvenilirdir. Hastanemizde de 32 parametre için Deri Prick Testi şeklinde yapılmaktadır” dedi.




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