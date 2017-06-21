Finike’de Allerji Testi başladı

Finike Devlet Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB), Cildiye ve Göğüs Hastalıkları hekimleri tarafından istenen testler yapılmaya başlandı. Finike Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Topacan, 1 Mart’tan bu yana 211 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Topacan, “Alerji testleri alerjiye neden olan etkenleri bulabilmek için kullanılmaktadır. Genellikle deri testleri kullanılır. Çünkü bu testler hızlı ve güvenilirdir. Hastanemizde de 32 parametre için Deri Prick Testi şeklinde yapılmaktadır” dedi.