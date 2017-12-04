Finike’de engeliler için moral gecesi düzenlendi

Finike Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü moral gecesinin bu yıl ikincisini düzenledi. 240 engelli vatandaş ve yakınlarının katıldığı Moral gecesine yerel sanatçı Zerrin, şarkılarıyla renk kattı.

Gecede, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi. Sarıoğlu, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Sizleri bizler çok seviyoruz. Geçen yıl ilkini başlattığımız engeliler moral gecesine katılanlarınız bilir. İlkler her zaman bir başlangıçtır. Bakınız bu yıl daha da güzel oldu. Katılımlarınız bizleri onurlandırdı. Gelecek yıl daha da farklı bir bakış açımızla sizlerle birlikte olmak için çalışmalarımıza şimdiden başladık” dedi.

Gecenin sonunda Finike Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.