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19 Eylül 2017 10:32

Finike’de “Hoşgeldin Bebek” uygulaması

Sağlık Bakanlığına bağlı Finike Devlet Hastanesi, “Hoşgeldin Bebek” uygulaması başlattı.

Finike’de “Hoşgeldin Bebek” uygulaması

19 Eylül 2017 10:32


Finike Devlet Hastanesi, Yeni doğum yapan annelerin ve ailelerinin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için “Hoşgeldin Bebek” uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında hastanede görevli psikologlar doğum yapan anneleri ve ailelerini ziyaret ederek yeni süreç hakkında onları bilgilendirmeye ve psikolojik destek vermeye başladı. Ayrıca uygulama kapsamında lohusa şerbeti hem doğum yapan anneye hem de aileye ikram ediliyor, ailelerden alınan izin ile yeni doğan bebekleri ile birlikte aile fotoğrafı çekilerek hediye ediliyor.


Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, “Hoşgeldin Bebek” uygulaması ile hedefimiz ailelere destek olmak, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak. Ailelerin bu en özel anında yanlarında olmaktan ve mutluluklarını paylaşmaktan oldukça mutluyuz” dedi.




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