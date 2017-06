Finike’de iftar sofraları kurulmaya devam ediyor

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu’nun talimatı ile Finike Belediyesi her akşam başka bir mahallede iftar sofrası kurdu. Hasyurt Mahallesi’nde başlayan iftar programları daha sonra Turunçova, Yeşilyurt, Sahilkent ve Yuvalı Mahallelerinde devam etti. Her akşam Finike Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların masalarına 3 çeşit yemek ve tatlı servisi yapılan sofralarda binlerce vatandaş orucunu açarken, aynı anda Hükümet Konağı arkasında da Ramazan ayının başından bu yana her akşam iftar sofrası kuruldu. Burada da vatandaşlar Finike Belediyesi ekipleri tarafından kurulan sofralarda oruçlarını açtı. Hayırsever vatandaşların halka ulaşmasında köprü görevi gören Finike Belediyesi ekipleri, her akşam başka bir hayırsever vatandaşımız tarafından yaptırılan yemekleri Hükümet Konağı arkasında kurulan iftar sofrasında vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Finike Belediyesi olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşlarımız ile iç içe olmak istedik. Bu sebeple her akşam başka bir mahallemizde iftar sofrası kurarak halkımızı misafir ettik. Bu sofralarda binlerce vatandaşımız ile birlikte oruçlarımızı açtık. Dualarımızı ettik. Aynı zamanda iftar sofrası kurarak halkımız ile bir araya gelmek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı da kırmayarak Hükümet Konağı arkasında bulunan sahil şeridimize her akşam hizmet veren bir iftar sofrası daha kurduk. Burada da hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan yemekler yine Finike Belediyesi ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza dağıtılıyor. 21 Haziran Çarşamba akşamı ise mübarek Kadir Gecesi’nde çok geniş katılımlı bir iftar programı planlıyoruz. Yine Hükümet Konağı arkasında bulunan sahilimizde büyük bir iftar sofrası kurarak mübarek Kadir Gecesi’nde bütün Finike ile orucumuzu açmak istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel’in de katılacağı Kadir Gecesi yemeğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.