İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Finike'de refakatçi hizmeti uygulaması başladı

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar için refakatçi hizmeti uygulaması başlattı.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar için refakatçi hizmeti uygulaması başlattı.


Finike Belediyesi, evde sağlık ve bakım, yaşlı ve engellilerin ev ve kişisel temizlikleri (Gönüllü Evlatlar), günlük sıcak yemek servisi, hasta nakil aracı gibi hizmetlerin ardından refakatçi hizmetler uygulaması başlattı. Hiç refakatçisi olmayan hastalara daimi hizmet, diğer hastaların refakatçilerinin de dinlenebilmeleri için süreli hizmet veren belediye personeli gönüllülük esasına göre seçildi. Başlangıçta dört personel ile başlayan hizmet kapsamında polikliniklerde muayene olmak için gelen yaşlı ve engellilere de yardımcı olunarak işlerinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi amaçlanıyor. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Yolları, köprüler, büyük projeler yapıyoruz ancak bunlar gönüllere girmediğimiz sürece yerini bulmuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği Gönül Belediyeciliği Seferberliğine katkı sunmak üzere bu hizmetimizi de hemşehrilerimize sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.