Finike'de refakatçi hizmeti uygulaması başladı

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar için refakatçi hizmeti uygulaması başlattı.

Finike Belediyesi, evde sağlık ve bakım, yaşlı ve engellilerin ev ve kişisel temizlikleri (Gönüllü Evlatlar), günlük sıcak yemek servisi, hasta nakil aracı gibi hizmetlerin ardından refakatçi hizmetler uygulaması başlattı. Hiç refakatçisi olmayan hastalara daimi hizmet, diğer hastaların refakatçilerinin de dinlenebilmeleri için süreli hizmet veren belediye personeli gönüllülük esasına göre seçildi. Başlangıçta dört personel ile başlayan hizmet kapsamında polikliniklerde muayene olmak için gelen yaşlı ve engellilere de yardımcı olunarak işlerinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi amaçlanıyor. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, “Yolları, köprüler, büyük projeler yapıyoruz ancak bunlar gönüllere girmediğimiz sürece yerini bulmuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği Gönül Belediyeciliği Seferberliğine katkı sunmak üzere bu hizmetimizi de hemşehrilerimize sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.