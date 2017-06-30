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30 Haziran 2017 12:57

Finike’de sinekle mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesinde sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Finike’de sinekle mücadele sürüyor

30 Haziran 2017 12:57


Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent merkezi dahil ilçelerde devam eden çalışmalarda sineklerin üreme noktaları sürekli ilaçlanıyor. Ekipler, Finike’de merkez dahil mahalleler ve kırsal bölgelerde, sivrisinek, karasinek ve uçkun mücadelesi yapıyor.



Rahat yaz geçirmek için


Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi Çevre Sağlığı ekipleri ilaçlama öncesinde ilçede detaylı bir inceleme yaparak haşere ve uçkunların üreme noktalarını belirliyor. Ekipler, daha sonra etkin bir şekilde ilaçlama yaparak Finikelilerin rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için gece gündüz çalışıyor. Sineklerin üreme alanları olan atık lastiklerde toplanarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Antalya merkeze götürülüyor.




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