İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Finike'de uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Finike ilçesi Yuva Mahallesi'nde daha önceden belirledikleri 8 ayrı adrese, özel harekat, çevik kuvvet ve jandarmayla birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Detektör köpeklerinde yer aldığı operasyonda bir miktar esrar maddesi ve sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.