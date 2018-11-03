Finike'de uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Finike ilçesi Yuva Mahallesi'nde daha önceden belirledikleri 8 ayrı adrese, özel harekat, çevik kuvvet ve jandarmayla birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Detektör köpeklerinde yer aldığı operasyonda bir miktar esrar maddesi ve sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.