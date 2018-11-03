Finike'de uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Finike ilçesi Yuva Mahallesi'nde daha önceden belirledikleri 8 ayrı adrese, özel harekat, çevik kuvvet ve jandarmayla birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Detektör köpeklerinde yer aldığı operasyonda bir miktar esrar maddesi ve sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.