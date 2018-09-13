Finnair Gazipaşa Havalimanı uçuş kapasitesini artırdı

Asya'daki 19 ve Kuzey Amerika'daki 8 şehri Avrupa'da 100'den fazla noktaya bağlayan Finnair, Gazipaşa Alanya Havalimanı kış uçuş kapasitesini artırdı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Uçuşların tarifeli sefer olarak yapılması kış turizmini daha da hareketlendirecek. Diğer İskandinav şirketlerine de örnek olacak” dedi.

Havayolu Şirketi Finnair, oluşan talep doğrultusunda Gazipaşa Alanya Havalimanı (GZP) uçuş kapasitesini artırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "28 Ekim 2018 - 31 Mart 2019 arasında Alanya'ya haftada 2 uçuş düzenleyecek olan Finnair'in Asya'daki 19 ve Kuzey Amerika'daki 8 şehri Avrupa ülkelerine bağlantı yapması sebebiyle bizim için büyük önem taşıyor. Ayrıca şirketin kapasitesini artırarak kış döneminde bölgemize tarifeli seferlerle uçacak olması kış turizminin hareketlenmesine de daha fazla katkı sağlayacak ve diğer İskandinav uçak şirketlerine örnek olacak. Finlandiya ile turizm ilişkilerimiz daha da güçlenecek” dedi.

Finnair Pazarlama Müdürü Juha Järvinen ise uçuşların haftada 2 kez Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacağını duyurdu.