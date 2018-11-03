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Fırın sahibi temizlik yaparken hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde fırın işletmecisi temizlik yaptığı sırada fenalaşıp yere düştü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fırın işletmecisi temizlik yaptığı sırada fenalaşıp yere düştü. Hastaneye kaldırılan fırın sahibi kurtarılamadı.


Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatanay Topal (54), kendi işlettiği fırının imalathane bölümünde temizlik yaptığı sırada yere düştü. Fırın çalışanları tarafından baygın halde yatarken bulunan Topal'a ilk müdahale olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapıldı. Duran kalbi çalıştırılmaya çalışılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Topal, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.


Olayın ardından jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından fırında incelemeler yapılırken, Topal'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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