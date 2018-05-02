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02 Mayıs 2018 14:23

Fırında unutulan pasta kalıbı korkuttu

Antalya’da bir pasta imalathanesinin fırınında unutulan yaş pasta kalıbından çıkan duman paniğe neden oldu.

Fırında unutulan pasta kalıbı korkuttu

02 Mayıs 2018 14:23

İş yerine koşarak gelen esnaf büyük korku yaşarken camı kırıp içeri giren itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı tüpleri dışarı çıkarttı.


Edinilen bilgiye göre olay saat 13.00 sırasında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2520 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan pasta imalathanesinde meydana geldi. Yıllardır pastacılık işi ile uğraşan Kenan Taşkesen, pasta kalıplarını pişmesi için fırına koyup, siparişleri yerine vermek üzere iş yerinden ayrıldı. Kısık ateşte koyduğu pasta kalıpları bir süre sonra yanmaya başladı ve dükkanı duman sardı. Duman dışarı çıkmaya başlayınca bina sakinleri yangın olduğunu zannederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, camları kırarak girdiği işletmede fırını kapatıp, patlama ihtimaline karşı mutfak tüplerini dışarı çıkardı. Yangın duman tahliyesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Koşarak işletmesine gelen Kenan Taşkesen ve eşi büyük panik yaşadı. Panikle dükkanına giren Taşkesen, yangına fırında unuttuğu pasta kalıplarının neden olduğunu dile getirdi.


Fırında bıraktığı iki tepsi pasta kalıbının yanması sonucu duman çıktığını dile getiren Kenan Taşkesen, "Pastanın dumanı çıkmış. Ama önemli bir şey yok. İki tepsi, yanan pasta kalıbı ve kırılan camım var masraf olarak" dedi.




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