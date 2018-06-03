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03 Haziran 2018 19:43

FIVB Plaj Voleybolu Alanya Etabı sona erdi

FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun 1.

FIVB Plaj Voleybolu Alanya Etabı sona erdi

03 Haziran 2018 19:43

yıldız ayaklarından Alanya Etabı’nda erkeklerde galip Rusya, kadınlarda ise Almanya oldu.


Alanya Belediyesi, Alanya Teleferik ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliği ile Damlataş Plajı’nda düzenlenen ve 23 ülkeden 53 takımın mücadele ettiği şampiyonada 4 gün boyunca kıyasıya mücadeleler gerçekleştirildi. Final maçı erkeklerde Rusya ile Türkiye arasında yapıldı ve 2-1 Rusya takımı maçı alarak şampiyon oldu. İkinci Türkiye takımı ve üçüncü Ukrayna takımı oldu. Kadınlarda ise final maçı Almaya ile Türkiye arasında oldu. Final maçını 2-1 kazanarak Almaya şampiyon oldu. Türkiye ikinci ve Rusya takımı üçüncü olarak organizasyonu tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Allper Aslandaş; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, FIVB Plaj Voleybolu Teknik Delegesi HerwinBrillemans’a ve Telefirik Holding Yönetim Müdürü Muhtar Kurt’a teşekkür plaketi verdi. Ayrıca Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Aslandaş’a teşekkür plaketi verdi.



Dereceye giren sporculara ödülleri verildi


Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Aslandaş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, FIVB Plaj Voleybolu Teknik Delegesi Herwin Brillemans, Teleferik Holding Yönetim Müdürü Muhtar Kurt ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi.




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