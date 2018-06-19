FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat Open başlıyor

Organizasyona Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, Macaristan, Norveç, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Portekiz, Rusya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 24 ülkeden 60 takım başvurdu. Erkekler ve bayanlar kategorilerinde ayrı ayrı 12 takım FIVB Dünya Turu puanları ile otomatik olarak ana tabloya yerleşirken; erkeklerde 16 takım, bayanlarda da 13 takım ana tabloya kalabilmek için 20 Haziran’da eleme turnuvası oynayacak. Her iki kategoride de 4’er takım eleme tablosundan ana tabloya katılma hakkı kazanacak. Ana Tablo müsabakaları, 21 Haziran 2018 Perşembe günü başlayacak. Ödül töreni ise 23 Haziran’da yapılacak.

Türkiye, erkeklerde 4’ü ana tabloda, bayanlarda da 3 takım ana tabloda olmak üzere toplam 4 erkek, 3 bayan takımı ile mücadele edecek. Bu dev organizasyon, olimpiyat sıralamasına puanları açısından büyük önem taşıyor. FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun 1 Yıldızlı Manavgat Etabı, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen seyirci girişinin ücretsiz olacağı bu dev organizasyona tüm sporseverleri davet etti.