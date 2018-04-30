Fiyatı 1 lira olan ekmeği 75 kuruşa satınca, davalık oldu

Market işletmecisi, olayı üst mahkemelere taşıyarak, hakkını arayacağını söyledi.

Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi, fırın ve marketlerde 1 liraya satılan ekmeği, 75 kuruşa satarak haksız rekabete yol açtığı iddiası ile Kepez ilçesi Teoman Paşa Mahallesi’ndeki market işletmecisi Ragıp Şahin hakkında dava açtı. Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre, ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğu ve bu fiyatın altında satılmasının uygun olmadığı bildirildi. Bunun üzerine mahkeme, "Davalının ekmeği ortalama maliyet fiyatı altında satış yapmaktan ibaret eyleminin, haksız rekabet olduğunun tespiti ve haksız rekabetin menine" karar verdi. Kararda, istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

"75 kuruşa satıyorum diye mahkemelik oldum"

28 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Şahin ise ekmeği 50-55 kuruşa aldığını, 75 kuruşa sattığını söyledi. 2003 yılından bu yana fırıncılarla fiyat konusunda mücadele ettiğini belirten Şahin, ekmeği ucuza sattığı için baskılara maruz kaldığını ileri sürerek, "50-55 kuruşa aldığım ekmeği 75 kuruşa satıyorum diye şu anda mahkemelik olduk. Haksız rekabet yapıyorsunuz diyerek, Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından dava açıldı. Açılan dava sonuçlandı. Biz haksız rekabet gerekçesiyle cezalandırıldık" diye konuştu.

Günde ortalama 900 ile bin liraya ekmek sattığını vurgulayan Şahin, ekmeği ucuza sattığı için çeşitli baskılara maruz kaldığını ileri sürdü.

Bilirkişi tepkisi

Davada bilirkişinin Ankara’dan belirlendiğini ifade eden Ragıp Şahin, "Ekmeği Ankara’dan almıyoruz ki. Faturayı da Ankara kesmiyor. Biz ekmeği Antalya’dan alıyoruz. Fatura da Antalya’da kesiliyor. Buna rağmen Antalya’nın fikri alınmamış. Bu yaptığımız eğer haksız rekabete giriyorsa, yasalara diyecek hiçbir şey yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan 1 gün öncesinden kalan ekmekleri 40 kuruşa faturalandırdığını belirten Şahin, bu ekmekleri de vatandaşa 50 kuruştan verdiklerini söyledi.

Markete gelen vatandaşlar ise fiyattan memnun olduklarını, hatta fiyatın 50 kuruşa düşürülmesini istediklerini dile getirdi.