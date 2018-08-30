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30 Ağustos 2018 11:12

Flamenko’nun yıldızı, Türkiye’de ilk kez sahne alacak

Flamenko’nun yıldızı Laura De Los Angeles, Türkiye’de ilk kez ‘19.

Flamenko’nun yıldızı, Türkiye’de ilk kez sahne alacak

30 Ağustos 2018 11:12

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konserinde sahne alacak.


“Uluslararası Antalya Piyano Festivali”, bu yıl 19. kez, 1-9 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Tüm dünyadan önemli sanatçıların yer aldığı ve sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal’ın yaptığı festivalin açılış konserini ise Flamenko’nun yıldız ismi Laura De Los Angeles yapacak.


İspanya’nın önemli kadın Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles, ilk kez festival için Türkiye’ye geldi. Piyanist ve şarkıcı kimliği ile çok yönlü bir kariyer sunan Angeles’a sahnede 8 müzisyen ve 4 dansçı eşlik edecek.


Piyano başındaki yetenekli dokunuşları ve Flamenko ruhunu yansıtan dansları ile renklenecek gösteri, izleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunacak.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımı ile gerçekleşecek “19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali” açılış konseri, 1 Eylül 2018 Cumartesi Günü Antalya Kültür Merkezi, Aspendos Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak.




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