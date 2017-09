Foseptik çukuruna düşen at kurtarıldı

Düştüğü foseptik çukurunda sadece başı gözüken at ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde, at, gezinmesi için bırakıldığı sırada 1179 Sokak üzerinde bulunan foseptik çukuruna düştü. Çevredeki vatandaşların çukura düşen atı görmesi üzerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düştüğü çıkarda sadece başı gözüken atın kurtarılması için çalışma başlattı. Bu sırada atının fosseptik çukuruna düştüğünü duyan atın sahibi Can T.’de ekiplerin kurtarma çalışmalarına yardım etti. Ekipler ağzı dar olan çukurdan atın çıkarılması için kepçe istedi. Kepçe ile foseptik çukurunun çevresi genişletilirken, at bağlanan halat yardımıyla yukarı çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ise ekipler atın sakinleşmesi için başını okşadı. Foseptik çukurundan kurtarılan at daha sonra veteriner tarafından yapılan tedavinin ardından sahibine teslim edildi.

Foseptik çukuru ise ekipler tarafından kapatıldı.