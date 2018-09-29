Fransız aktörden Vincent Cassel'den mülteci açıklaması

Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye geldi.

Fransa'ya gelen mültecilere ilişkin görüşleri sorulan Vincent Cassel "25 yıl önce bir filmimde mültecilere bir bölüm ayırdım. O zaman Fransa kucak açıcıydı. Bazı nedenlerden dolayı Fransa kendini kapatma gereği hissetti. Şu anda medyada o kadar çok korkutuyorlar ki 'Bizden fazla olacaklar' vurgusu yapılıyor. Doğal olarak bazı şeyleri kapatıyorlar.” dedi. Cassel, ABD'nin son dönemdeki politikaları hakkında ise “Trump'ın ABD'si değil ama ona yakın bir şey oldu. Terörizmden dolayı insanlar korkuya kapıldı. Dünyada sınırları kapatmak gereğini duymuyorum" diye konuştu.

THY'nin sponsorluğunda açılış konuğu olarak Antalya'ya gelen ve bu akşam Onur Ödülü alacak olan Vincent Cassel, kaldığı otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Cassel, gazetecilerin Türk sinemasından hangi filmleri izlediği yönündeki soruya, "Hayır, izlemedim. Film seyretmekle vakit kaybedersem kendi filmlerimi yapamam. Önemli olan başkalarının ne yaptığı değil, gerçek hayatta olanları sinemaya sunmak' yanıtını verdi.

"Kötü insanlar ilgimi daha çok çekiyor"

Fransız aktör, filmlerde kötü karakterleri canlandırmasıyla ilgili ise “İlk önce sahneye bakarım proje seçerken. Benim için sinemanın ülkesi yoktur. Sahne, film, öykü ne anlatmak istiyor. Önemli olan bunlar… Yoksa Brezilyalı olmuş, İtalyan olmuş fark etmez benim için. Film yapmak için film yapmam. Hikaye çok önemli. Mecbur hiçbir rolde oynamam, hissetmezsem bırakırım. Kötü insanlar her zaman daha çok dikkatimi çekmiştir. Olmayan bir kahraman olmaktansa kötü insanların ne düşündüğünü görmek daha avantajlı. Kendimi kahramanlara benzetemiyorum. Kötü kahramanlar hiç olmazsa biraz daha gerçekçi' diye konuştu.

Uluslararası Antalya Film Festivali'ni çok duyduğunu ancak daha önce gelme fırsatı olmadığını söyleyen Vincent Cassel, Türkiye'ye yıllar önce İstanbul'da çalışan bir arkadaşını ziyaret etmek için geldiğini anlattı. Çok kötü bir turist olduğunu belirten Vincent Cassel, ‘Onur Ödülü' almasıyla ilgili “Benim için en güzel ödül, 25 yıllık bir filmin tekrar önünüze sunulması.” diye konuştu