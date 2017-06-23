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23 Haziran 2017 09:15

Freni boşalan kamyon devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Demre ilçesinde freni boşalan kamyon devrildi.

Freni boşalan kamyon devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

23 Haziran 2017 09:15

Kazada araçta sıkışan şoför ve yan tarafındaki bir kişi sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Kaza, saat 18.15 sıralarında Köşkerler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belören Mahallesinden Demre istikametine doğru gitmekte olan Oğuz Nebi Dedeoğlu (20) yönetimindeki demir yüklü sondaj kamyonunun, Köşkerler Mahallesine geldiği sırada rampa aşağı inerken freni boşaldı. Frenin boşalması ile dahada hızlanan kamyon yol kenarındaki kayalıklara çarparak yan yattı. Kaza sırasında araçta bulunan Mustafa Kuşçuoğlu (38) olay yerine gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken kamyonda sıkışan şoför Dedeoğlu ise sağlık ekiplerinin ve itfaiye ekiplerin uğraşlarından sonra araçtan çıkartılarak Demre Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralanan Dedeoğlu, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Finike Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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