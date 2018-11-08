Freni patlayan iş makinesi kaza yaptı

Antalya'nın Demre ilçesinde seyir halindeki iş makinesinin freni patladı.

Edinilen bilgiye göre, Demre ilçesi Gürses Mahallesi D-400 karayolunda 15:00 sıralarında operatör Ahmet Kocabaş yönetiminde rampa aşağıya seyir halinde bulunan Devlet Su İşlerine ait iş makinasının freni patladı. Aracı durduramayacağını anlayan Kocabaş, yolun sol şeridindeki kayalık alana çarptırarak yan yatmasını sağladı. Bu esnada araçtan atlayan sürücü olaydan yaralı kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Demre Devlet Hastanesine, oradan da Finike Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kaza nedeniyle bir süre kapanan D-400 karayolu, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Olay yerine gelen Kaş Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince kazayla ilgili inceleme gerçekleştirildi.