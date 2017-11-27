Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık etmekten 4 ayrı suç kaydı bulunan ve halen aynı suçu işlemeye devam ettiği için hakkında yakalama kararı bulanan Cahit Ç.’nin (51), Avsallar Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine dün gece saatlerinde harekete geçen polis, şüpheliyi otomobile binmek üzereyken yakaladı.

Polise 1 milyon TL rüşvet teklif etti

4 ayrı suç kaydı bulunan Cahit Ç. kendisini gözaltına alan 2 polis memuruna serbest bırakılması karşılığında 500’er bin lira rüşvet teklifinde bulundu.

Şüpheli şahıs, hakkında fuhşa aracılık etmek ve görevli memura rüşvet teklif etmek suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Cahit Ç. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.