Furkan’ın cenazesi yakınları tarafından alındı

Olay, 11 Ağustos gecesi Bucak ilçesine bağlı Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde yapılan Cevat-Ayşegül E.’nin düğününde davetliler, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada tabancaların birinden çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bakkalın önünde oturan 7’nci sınıf öğrencisi Furkan Toprak’ın başına isabet etti. Yaralanan Toprak, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Bucak Devlet Hastanesine oradan da Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Maganda kurşunuyla ağır yaralanan Toprak, Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Başındaki kurşun çıkartılamayan 12 yaşındaki talihsiz çocuk 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Dün saat 19.45’te kalbi duran Furkan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilen Toprak’ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

Gencin cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur’un Bucak ilçesi Yüreğil köyüne götürüldü.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan damat Cevat E.’nin babası Mustafa E. ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.