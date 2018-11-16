Futbolun Efsaneleri, Çocuk ve Genç Hükümlülerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor” Projesi kapsamında aktif futbol hayatlarına nokta koyan Türk futbolunun efsane futbolcularından Ali Gültiken, Hami Mandıralı, Oğuz Çetin ve Ergün Penbe, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuk/genç tutuklu ve hükümlüler ile buluştular. Etkinliğe, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Bilişim ve Sağlık İşlemlerinden Sorumlu Daire Başkanı Serdar Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Ermiş, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, Ceza İnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehdi Özçoban, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kurum Müdürü Tuncay Avanaş da katıldı.

Heyet ilk olarak Başsavcı İnal'ı ziyaret etti. Heyet daha sonra Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geçerek burada çocuk/genç tutuklu ve hükümlülerle birlikte, hazırlanan öğle yemeğine katıldı. Ardından konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide, futbolun efsaneleri çocuk/genç tutuklu ve hükümlüler ile deneyimlerini paylaştı, onların merak ettikleri futbol ve spora yönelik sorularını yanıtladı. Efsane futbolcular, spora yönelimlerinden, sporculuk hayatına dair önemli deneyimlerinden, sporun sağlığa ve kişiliğe dair katkılarından bahsettiler.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal, “Projede emeği geçen tüm yetkililere ve ceza infaz kurumumuzdaki çocuk/genç tutuklu ve hükümlülerle bir araya gelen futbolun efsane isimlerine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen etkinlik, ceza infaz kurumunda bulunan çocuk ve genç tutuklu ve hükümlülerimizin ıslahı, topluma kazandırılmaları, tutuklu ve hükümlülüklerinin sona ermesinden sonra hayatın normal akışına intibaklarının hızlandırılması konusunda çok önemli bir faaliyettir. Proje kapsamında cezaevimizdeki programa katılarak çocuk/genç hükümlülerimize özel bir gün geçirme fırsatı sağlayan Türk futbolunun saygıdeğer isimlerine teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin sürdürülmesi umuduyla emeği geçen herkese teşekkür ediyor hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum” dedi.

Program sonrasında futbolun efsane isimleri ile cezaevindeki çocuk ve genç tutuklu ve hükümlüler arasında gösteri maçı yaptı.