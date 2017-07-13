Futbolun Fabrikasında geleceğin yıldızları yetişiyor

Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, tarafından, İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları “Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın” sloganı ile Antalya ve 19 ilçesinde 5-18 yaş aralığında çocuklara 32 branşta açıldı.

Futbolcu Fabrikası

Zeytinköy 100. Yıl Futbol Tesislerinde hafta içi her gün ücretsiz düzenlenen futbol eğitimleri, futbol antrenörleri tarafından uygulamalı ve teknik yöntemlerle veriliyor. Ailelerinde tam destek verdiği futbol yaz okulları eğitimleri sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Çocuklara spor bilinci aşılayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde 32 branşta İl Spor Merkezlerini açtıklarını belirten Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Sağlıklı, zeki, güçlü yarınları oluşturmak için çocukları spora teşvik ettiklerini ve çocukların spor yaptığını söyledi. Hacıcaferoğlu, Antalya’da gençlerin branşlar arasında en çok futbolu seçtiğini futbolun fabrikasında geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerini kaydetti.