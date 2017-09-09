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09 Eylül 2017 23:00

Galatasaray, Antalya’da coşkuyla karşılandı

Galatasaray, Süper Lig’in 4.

Galatasaray, Antalya’da coşkuyla karşılandı

09 Eylül 2017 23:00

haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için gece saatlerinde Antalya’ya geldi. Taraftarlar golcü oyuncu Gomis’e yoğun ilgi gösterdi.


haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması için Antalya’ya geldi. Saat 22.15’de Antalya Havalimanı’na gelen Galatasaray kafilesini çıkışta çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılıları karşılayan taraftarlar Teknik Direktör Igor Tudor’a çiçek verdi. Yer yer izdihamın yaşandığı karşılamada taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Galatasaraylı taraftarlar takımın golcü oyuncusu Gomis’e yoğun ilgi gösterdi. Takım otobüsüne binen futbolcular taraftarların tezahüratları ve meşaleler eşliğinde alandan ayrıldı.


Sarı-kırmızılıların Antalyaspor kafilesinde şu isimler yer aldı:


“Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Belhanda, Sinan Gümüş, Linnes, Gomis, Ndiaye, Tarık Çamdal, Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.”


Galatasaray yarın saat 20.00’de Antalya Opet Stadyumu’unda Antalyaspor ile karşılaşacak.




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