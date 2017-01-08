Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 11:41

Galatasaray, son antrenmanını yaptı

Galatasaray, son antrenmanını yaptı

08 Ocak 2017 11:41

Galatasaray, Antalya Belek’teki kampının son antrenmanını gerçekleştirdi. Lukas Podolski, yaklaşık 1 ay sonra takımla ilk kez çalıştı.
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Galatasaray, kampın son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde çalışan sarı-kırmızılıların antrenmanı düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinden sonra 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.
Wesley Sneijder, salonda çalışmalarını sürdürürken, Lukas Podolski yaklaşık 1 ay sonra takımla ilk kez çalıştı. Sinan Gümüş ise düz koşu yaptı. Tolga Ciğerci, Cavanda, Eray İşcan ve Cenk Gönen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Bu antrenmanla birlikte Antalya kampını tamamlayan Galatasaray, bugün 14.30’da Suudi Arabistan’a uçacak. Sarı-kırmızılılar burada El-İttifak takımıyla karşılaşacak. Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele, yarın TSİ 19.00’da başlayacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç