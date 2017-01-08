Galatasaray, son antrenmanını yaptı

Galatasaray, Antalya Belek’teki kampının son antrenmanını gerçekleştirdi. Lukas Podolski, yaklaşık 1 ay sonra takımla ilk kez çalıştı.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Galatasaray, kampın son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde çalışan sarı-kırmızılıların antrenmanı düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinden sonra 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

Wesley Sneijder, salonda çalışmalarını sürdürürken, Lukas Podolski yaklaşık 1 ay sonra takımla ilk kez çalıştı. Sinan Gümüş ise düz koşu yaptı. Tolga Ciğerci, Cavanda, Eray İşcan ve Cenk Gönen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu antrenmanla birlikte Antalya kampını tamamlayan Galatasaray, bugün 14.30’da Suudi Arabistan’a uçacak. Sarı-kırmızılılar burada El-İttifak takımıyla karşılaşacak. Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele, yarın TSİ 19.00’da başlayacak.