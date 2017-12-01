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01 Aralık 2017 13:21

Galerideki 3 otomobil kundaklandı

Antalya’da galeri önündeki 3 lüks otomobil kundaklandı.

Galerideki 3 otomobil kundaklandı

01 Aralık 2017 13:21


Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki bir galeride saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Galeri önüne gelen bir kişi elindeki bidondaki yanıcı maddeyi park halindeki otomobillerin üzerine döküp ataşe verdi. Şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, bina sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, 3 lüks otomobil ile bazı daireler zarar gördü. Yaklaşık 1 milyonluk zararın olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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