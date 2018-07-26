Gazeteci Fikri Cinokur, eşi Hatice ve kızı İpek ile birlikte 19 Temmuz tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Atina’ya gitti. Cinokur ailesi gezilerinin ilk üç günü Atina’da bulunan tarihi yerleri ziyaret ettiler. Gezinin dördüncü günü ise Yunanistan’ın gözde turizm bölgelerini gezmek istediler. Kızı İpek ve eşi Hatice Cinokur ile birlikte program yapan Gazeteci Cinokur, öğleden sonra Kineta ve çevresini ziyaret etmeye karar verdiler. Atina caddelerini gezen Cinokur ailesi, Sintegna Meydanı ile Monstiraki meydanlarında da gezdiler. Çok yürüdükleri gerekçesiyle Hatice Cinokur yorulduğunu, dinlenmek için yemekten sonra otele dönmek istediğini, öğleden sonraki geziye devam edemeyeceğini söyledi.

Fikri Cinokur, eşinin bu durumunu dikkate alarak Monstiraki meydanı yakınlarında bir kafede oturdular. Kafedeki televizyonu izlerken gidecekleri bölgede orman yangını haberiyle karşılaştılar. Cinokur ailesi, 79 kişinin hayatını kaybettiği Atina’daki orman yangının olduğu bölgeye son anda gitmekten vazgeçince olası bir felaketten kurtulmuş oldu.