Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 15:05

Gazeteci Cinokur ve ailesi ziyaretten vazgeçince olası bir felaketten kurtuldu

Yunanistan Atina’ya eşi ve kızıyla birlikte tatile giden gazeteci Fikri Cinokur, 79 kişinin öldüğü ve en az 500 kişinin de yaralandığı orman yangınının olduğu bölgeye son anda gitmekten vazgeçince olası bir felaketten kurtuldu.

Gazeteci Cinokur ve ailesi ziyaretten vazgeçince olası bir felaketten kurtuldu

26 Temmuz 2018 15:05


Gazeteci Fikri Cinokur, eşi Hatice ve kızı İpek ile birlikte 19 Temmuz tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Atina’ya gitti. Cinokur ailesi gezilerinin ilk üç günü Atina’da bulunan tarihi yerleri ziyaret ettiler. Gezinin dördüncü günü ise Yunanistan’ın gözde turizm bölgelerini gezmek istediler. Kızı İpek ve eşi Hatice Cinokur ile birlikte program yapan Gazeteci Cinokur, öğleden sonra Kineta ve çevresini ziyaret etmeye karar verdiler. Atina caddelerini gezen Cinokur ailesi, Sintegna Meydanı ile Monstiraki meydanlarında da gezdiler. Çok yürüdükleri gerekçesiyle Hatice Cinokur yorulduğunu, dinlenmek için yemekten sonra otele dönmek istediğini, öğleden sonraki geziye devam edemeyeceğini söyledi.


Fikri Cinokur, eşinin bu durumunu dikkate alarak Monstiraki meydanı yakınlarında bir kafede oturdular. Kafedeki televizyonu izlerken gidecekleri bölgede orman yangını haberiyle karşılaştılar. Cinokur ailesi, 79 kişinin hayatını kaybettiği Atina’daki orman yangının olduğu bölgeye son anda gitmekten vazgeçince olası bir felaketten kurtulmuş oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç