Gazeteci Haluk Üncel son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı hastalık nedeniyle İstanbul ve Antalya’da tedavisi süren gazeteci Haluk Üncel, dün hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Üncel’in cenazesi, Muratpaşa Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Türbeli Mezarlığı’na götürüldü. Muratpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazına ailesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gazeteci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Üncel’in naaşını cenaze arabasına kadar omuzladı.

Haluk Üncel kimdir?

Gazeteciliğe 1979 yılında Tercüman Gazetesi’nde başlayan Haluk Üncel, sırasıyla Güneş, Posta, Akis Dergisi, Gelişim Spor Dergisi, Yeni Asır, Sabah Gazetesi’nde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1993 yılında Antalya’da meslek hayatına devam eden Üncel, Sabah Akdeniz ekinin yayın koordinatörlüğü, Akdeniz Atılım Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü gibi görevlerin yanı sıra Akdeniz Basın Vakfı kurucuları arasında yer aldı.

2004 yılında yolu Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile kesişen gazeteci Haluk Üncel, Türel’in ilk dönem belediye başkanlığı süresince (2004-2009) Basın Danışmanı olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Sabah Akdeniz’de köşe yazarlığı ve Gazete Bir Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Son olarak 2014 yılında Menderes Türel’in yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla basın danışmanlığı görevini yürütüyordu.