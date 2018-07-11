Gazeteci Öncü’ye Mavi Bayrak sertifikası

Plaj Mavi Bayrak Temsilci Eğitimini ve sınavlarını başarı ile geçen Gazeteci Halil Öncü’ye Mavi Bayrak temsilci sertifika verildi.

TÜRÇEV tarafından düzenlenen 6. Plaj Mavi Bayrak Temsilci Eğitimini ve sınavlarını başarı ile geçen Gazeteci Halil Öncü Mavi Bayrak temsilci sertifika ve belgesini, Bölge Koordinatörü Lokman Atasoy’un elinden aldı.

Mavi Bayrak Temsilcisi olmaya hak kazanan kişiler, Mavi Bayrak ödüllü plaj ve marinalarda, Mavi Bayrak ile ilgili çalışmaları yürütmekle görevlendirilmiş ve bu konuda eğitim almış kişiler olarak görev yapıyor.

“Her şey Mavi Bayrak ile daha iyi ve yaşanabilir bir çevre için” diyerek açıklamalarda bulunan Halil Öncü, “TÜRÇEV tarafından düzenlenen ve aldığımız eğitimler ve sınavlardan sonra başarılı olarak Plaj Mavi Bayrak Temsilci Sertifikama kavuştum. Yıllardır Mavi Bayrak Koordinatörlüğü’nün yapmış olduğu çok sayıda çevre eğitimlerine katılıp katkı sağlıyorum. Her zaman gönüllü bir çevreciyim. Bu özel Sertifika ve belgeyi değerli dostum Antalya Mavi Bayrak Temsilcisi Lokman Atasoy’un elinden almak ise benim için büyük bir gurur. Her şey Mavi Bayrak ile daha iyi ve yaşanabilir bir çevre için” diye konuştu.