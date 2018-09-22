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Gazeteci Ümit Zehir hayatını kaybetti

Antalya’da geçirdiği beyin kanaması sonucu 2 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan gazeteci Ümit Zehir hayatını kaybetti.

Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu 2 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan gazeteci Ümit Zehir hayatını kaybetti.


Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi gazeteci Ümit Zehir 19 Eylül tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Antalya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ümit Zehir kurtarılamadı. Dün akşam acı haberi alan meslektaşları hastaneye akın ederken, evli ve 1 çocuk babası olan Zehir'in cenazesi Uncalı Mezarlığında bu sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.


Cenaze törenine Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve gazeteci meslektaşları katıldı.

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