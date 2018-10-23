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Gazeteciler bowlingde buluştu

Antalya’da gazeteciler Bowling Turnuvasında buluştu.

Antalya'da gazeteciler Bowling Turnuvasında buluştu.


Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) geleneksel kurumlararası 6. Basın Bowling Turnuvası gerçekleşti. Turnuvaya, Antalya'da faaliyet gösteren gazete, dergi ve haber portalı çalışanları katıldı. 8 takımın yer aldığı karşılaşmalarda, kıyasıya mücadele sergilendi.


Turnuvada, Antalyaburada.com adlı haber portalı ekibi birinci olurken, Akdeniz Manşet Gazetesi ekibi ikinci, Akdeniz Bülten Dergisi ekibi üçüncü oldu.


Dereceye giren takımların kupa ve ödüllerini, AGC Başkan Yardımcısı İdris Taş ile Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Demir ve Ersin Aydın tarafından verildi. Turnuvaya katılan gazetecilere Agora AVM tarafından 2 kişilik Agora Sinemaları'na girmek için bilet verildi.

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