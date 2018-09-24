Gazetecilere zarf içinde para verilmesine tepkiler

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya'da faaliyet gösteren bir derneğin basın toplantısında gazetecilere zarf içinde para vermesini yargıya taşıyacağını bildirerek, “Bu ne cürettir? Bu nasıl yaklaşım tarzıdır? Benim bütün meslektaşlarım her zaman onurludur” dedi.

Antalya'da 21 Eylül Cuma günü Konyaaltı Gençlik Derneği'ne (KONGED) düzenlediği toplantının ardından gazetecilere, zarf içinde 'abonelik' adı altında para verilmesine AGC Başkanı Mevlüt yeni sert tepki gösterdi.

KONGED Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 65 yaşındaki yöneticilerinin abonelik işleriyle uğraşmamak için arkadaşlara zarf içinde, tamamen iyi niyetle, bir daha kendileriyle bir araya gelme şansı bulamayacağını düşünerek para verdiğini ve gazetelerine abone olmak istediğini söylediğini ifade etmişti. Konunun gündeme gelmesinin ardından önce sosyal medya üzerinden konuyu gündeme getiren AGC Başkanı Mevlüt Yeni, abone bedelini almayıp zarfı masaya bırakan gazetecileri ödüllendirdiğini açıklamıştı.

“Bu ne cürettir?”

Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mevlüt Yeni ise konuyla ilgili bugün basın açıklaması yaptı. Yeni, KONGED'in dün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya ve zarf içinde gazetecilere para verilmesine sert bir şekilde eleştirdi. Basın toplantısında zarf içinde gazeteciye para vermenin Antalya basınını rencide eden bir durum olduğunu ifade eden Yeni, “Biz kendilerinden özür beklerken, onlar bizden özür bekliyorlar. Bu ne cürettir? Bu nasıl yaklaşım tarzıdır? Biz açıklamamızın sonuna kadar arkasındayız, Türkiye'ye örnek olması gerekiyor. Geçmişte de buna benzer bir takım çalışmalar yapıldığını görüyorduk. Bu abone çalışması bile olsa doğru bir şey değildir. Ayrıca oraya gelen arkadaşlarımız aboneyle mi ilgileniyorlar? Oraya gelen muhabirlerin aboneyle ne alakası var. Aynı derneğin başkanı kalkıp ‘ben belediye başkanı adayıyım' diyor, siyaset yapmak üzere toplantı yapıyor. ‘350' liraya Antalya basınını satın mı alacak? Benim bütün meslektaşlarım her zaman onurludur” ifadelerini kullandı.

“Sanki zarfın içinde parayı ben dağıttım”

Derneğin yaptığı eylemi şiddetle kınadığını kaydeden Yeni, bu durumu yargıya taşıyacağını ve 2-3 yıllık bir derneğin Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni yargılayamayacağına dikkat çekti. Yeni, “Herkes haddini bilecek. Hiçbir derneğin yöneticisi kendi siyasi istikbali için gazeteciler cemiyetini kullanmaz. Bu haddi onlara vermiyoruz. Kişiler geçicidir, kurumlar bakidir. Bu ahlaki bir şey değildir. Abone olmak istiyorsan gazetelerin reklam sorumlularını çağır ve abone ol. Faturanı al, parasını öde. Muhabirlere niye dağıtıyorsun? Bunda iyi niyet aramak mümkün mü? Sanki zarfın içinde parayı ben dağıttım. Tepki gösteren meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Etik davrandıkları için, tatil ödülü verdik” dedi.

Dernek yönetiminin açıklaması

Dernek yönetimi ise sosyal üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Geçtiğimiz Cuma günü Antalya Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı seçimlerine tekrar hazırlanan Mevlüt Yeni adlı kişinin objektif gazeteciliğin karşılığı olarak beklediğimiz fakat duyumun doğruluğunu bizlere sorma zahmetine katlanmadan sosyal medya adreslerinden bulunduğu mesnetsiz ithamları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Yaklaşan Cemiyet seçimleri öncesi ucuz şovlarla KONGED gibi büyük bir sivil toplum markası üzerinden oy toplama gafletine düşen mevcut Cemiyet Başkanını ivedilikle derneğimizden ve bin 600 üyemizden özür dilemeye davet ediyoruz. Ayrıca kendisinin seçim yatırımı olarak değerlendirdiğimiz 5 yıldızlı tatil vaadini 21 Eylül Cuma günü teşekkür buluşmamıza katılan onurlu mesleğin cefakar emekçisi tüm gazeteci dostlarımızla paylaşmasını, aksi takdirde ödüllendirilmeyen diğer gazeteci dostlarımızı zan altında bırakacağını öngörüyor, seçim rüşveti olan bu meselenin takipçisi olacağımızı da buradan bir kez daha yüksek tonda ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.