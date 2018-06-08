Gazetecileri ‘Turizm’ Eğitimi verilecek

ALTAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Kızılsavaş ve Zafer Alkaya, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni’yi ziyaret etti. Başkan Yeliz Gül Ege ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Mevlüt Yeni’ye vakfın projeleri hakkında bilgi verdi ve işbirliği çağrısında bulundu.

AGC, Perge’de Sütun Dikecek

Antalya Tanıtım Vakfı’nın Perge’nin canlanmasına katkıda bulunmasından dolayı Antalya Tanıtım Vakfı’nı tebrik eden Başkan Mevlüt Yeni, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun başlattığı ‘Bir Sütun da Sen Dik’ projesine AGC olarak destek sağlayacaklarını söyledi. Başkan Yeni, “Perge’deki bu hareketlenmeden cemiyet olarak mutluluk duymaktayız, projeye bir sütunun ayağa kalkmasını sağlayarak biz de katkı vereceğiz. Antalya’da görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın da katılımıyla Perge’de tören düzenleyeceğiz” dedi. Başkan Yeliz Gül Ege ise, bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Antalya’da yer alan tüm sivil toplum kuruluşlarından da aynı desteği görmeyi beklediklerini dile getirdi.

‘Turizm’ Eğitimi verilecek

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ayrıca Antalya Tanıtım vakfı ile birlikte yeni bir projeye başlayacaklarının müjdesini verdi. Antalya’da çalışan tüm basın mensuplarının öncelikle Antalya’yı tanıması gerektiğine işaret eden Başkan Yeni, “Gazeteci arkadaşlarımızı bu şehrin rehberi de yapacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. ATAV ile birlikte basın mensubu arkadaşlarımıza turizm bilgisi ve Antalya’nın turizm potansiyeli hakkında bilgilendirme eğitimi vereceğiz” diye konuştu.

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ise turizmin başkenti Antalya’da gazetecilerin diğer şehirlerde görev yapan meslektaşlarına oranla şehrin tanıtımında çok daha fazla rol düştüğünü bildirdi. Başkan Gül Ege, “Antalya’da görev yapan gazetecilere turizm bilgisiyle donanmasının çok önemli olması sebebiyle, Antalya Gazeteciler Cemiyetiyle birlikte, işinde uzman kişiler tarafından muhabir arkadaşlara kısa süreli turizm bilgisi ve Antalya’nın turizm potansiyeli hakkında bilgilendirme eğitimi vereceğiz. AGC’nin sahip olduğu uluslararası basın yayın kuruluşları ile yakın ilişki ve işbirliklerini arttırarak, bunu Antalya tanıtımı için kullanma düşüncesindeyiz” dedi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, ziyaretin ardından günün anısına Yeliz Gül Ege’ye AGC bayrağı takdim etti.