Gaziler, Doğu Karadeniz’i gezdi

Korkuteli Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, Korkuteli Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Güreş Ağası Hamdi Sarıca’nın sponsorluğunda Rize, Trabzon ve Ordu, Artvin illerini ile Batum’u gezdi.

Korkuteli Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mehmet Çoban, “Vakfımızın yapmış olduğu bu geziyi, Korkuteli Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nur Pastanesi ve Güreş Ağası Hamdi Sarıca’nın katkılarıyla 5 günlük bir gezi programı hazırladık. Gezi süresinde Samsun Gemi müzesi, Trabzon Altındere vadisinde bulunan Sümela Manastırını ziyaret ettik. Daha sonra Uzungöl’ü ziyaret ettik. Sık ormanları ve romantik gölü ile hem yerli hem de yabancı turistleri cezbeden Uzungöl ziyaretinden gazilerimiz çok memnun kaldılar. Gezi programı çerçevesinde Rize’de bulunan Ayder Yaylası yoğun kalabalık nedeniyle tam anlamıyla gezemedik. Daha sonra Gürcistan’ın Batum şehrine giderek oranın tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Gezi programı dahilinde dönüşe geçerek yol güzergahın üzerinde bulunan yerlerim alanlarını gezdik. Bu gezide katkısı olan başta Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimine, Nur Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Karateke ve Güreş Ağası Hamdi Sarıca’ya ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

"Daha öncede geziler olmuştu"

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, “İlçede göreve başladığımızdan bu yana gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek, onların hal hatırlarını sorarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Onları daha önce, Çanakkale, Afrin, İç Anadolu ve Kıbrıs’a geziye göndermiştik. Bu yıl da otobüs ile Doğu Karadeniz gezisine gönderdik. Yeter ki onlar mutlu olsunlar ve bu güzel vatanımızın güzel yörelerini görsünler, yaşasınlar onlar için ne yapsak azdır. Bu geziler esnasında Gazilerimize ilgilerini esirgemeyen ve ev sahipliği yapan gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. ” diyerek duygularını dile getirdi.