Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 14:55

Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nde sona gelindi

Köyden mahalleye dönüşen ve modern şehirleşmeye örnek teşkil eden Gaziler Mahallesi’nde temeli atılan Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapımı hızla ilerliyor.

Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nde sona gelindi

01 Ağustos 2018 14:55


Kepez Belediyesi’nin sosyal hayatı canlandırma ve modern şehirleşme alanında önemli bir hizmeti olan Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi’nin yapımında sona gelindi. 2017’de temelleri atılan ve modern şehirleşmeye örnek teşkil eden Gaziler Sosyal Yaşam Merkezi, hızla ilerliyor. Sosyal Yaşam Merkezi, Kepezlilere, eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve sosyal etkinlik gibi farklı alanlarda birçok ihtiyaca cevap verecek.


Sosyal ve spor alanı


Gaziler Mahallesine kazandırılacak olan tesisin bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yaşlıların gün içerisinde vakitlerini geçireceği kıraathane ile kır düğünü alanı, kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları, çocuklara etüt merkezleri, kütüphane, çok amaçlı salon ve belediye tahsilat veznesi bulunacak. Mimari yapısı oldukça şık olan yeni merkez, sosyal, kültür, sanat ve eğitimde yapılan hizmetlerin tek noktada toplandığı bir yer olarak hizmet verecek. Merkezin bünyesinde aile hekimliği de bulunacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç