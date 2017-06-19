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19 Haziran 2017 13:51

Gazilerden Kaymakama Kıbrıs teşekkürü

Savaştıkları toprakları 43 yıl sonra yeniden görme fırsatı bulan Korkutelili gaziler, kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitmelerine öncülük eden Kaymakam Erol Tanrıkulu’na teşekkür etti.

Gazilerden Kaymakama Kıbrıs teşekkürü

19 Haziran 2017 13:51


Korkutelili Kıbrıs gazileri, Kıbrıs gezisi sonrası Kaymakam Erol Tanrıkulu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şube Başkanı Mehmet Çoban, 43 yıl önce barışı tesis etmek için Kıbrıs’a gittiklerini belirterek, “Barış Harekâtından sonra Kıbrıs’a gazi arkadaşlarımızla birlikte gitmemiz bir hayaldi. 43 yıl sonra gittiğimiz Kıbrıs’ta yaşadığımız duyguların tarifi mümkün değil. Bize öyle bir mutluluk yaşattı ki, kelimelerle ifade etmek zor. Bir gazi olarak bize sunulan en anlamlı hediyeyi aldık” dedi.


Kaymakam Erol Tanrıkulu ise, “Şehitlerimize, gazilerimize minnet borcumuz var. Şehit yakınlarına ve gazilerimize kapılarımız her zaman sonuna kadar açıktır. Kıbrıs Barış Harekâtında, eşsiz hizmetleri ve kahramanlılarıyla gazilerimiz görevlerini yerine getirmiştir. Bizler de onların anılarını yaşamaları, kahramanlık destanı yazdıkları toprakları bir kez daha gidip görmeleri için gezi organize ettik. Gazilerimizin o heyecanı, mutlulukları bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu tür organizasyonların devam edecek. Kaymakamlık olarak gazilere her zaman büyük önem verdik, vermeye de devam edeceğiz.”




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