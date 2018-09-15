Gazipaşa Dünya Temizli Gününde çöp topladı

15 Eylül Dünya Temizlik Günü (World Cleanup Day) dolayısıyla tüm dünyada başlayan temizlik hareketine Gazipaşa'da katıldı. Gerçekleşmesi yakın çevre felaketlerini önlemek amacıyla bir gurup genç girişimci tarafından kurulan "Ayandon" topluluğunun önderliğinde, Gazipaşa Belediyesi'nin ev sahipliği ve desteğiyle gerçekleşen temizlik çalışması sabah saatlerinde başladı.

Temizlik etkinliğine katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Ayandon üyeleri, belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar, Gazipaşa Belediyesi önünde bir araya geldi. Temizlik planı yapan katılımcılar, Atatürk parkı içi ve çevresinde çöp toplamaya başladı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Çelik, “Burada dünya temizlik günü kapsamında halkı bilinçlendirmek, temizliğe yönlendirmek ve temizlik yapmak amacıyla toplandık. Bu ülke bizim, sahip çıkalım. Biliyorsunuz plastiğin doğada kaybolma süresi çok uzun, bunları geri dönüşüme ve ekonomiye yeniden kazandıralım. Aslan yattığı yerden belli olur demiş atalarımız. Türk olarak, bu ülkenin sahipleri olarak bu ülkeye sahip çıkalım” dedi.

Temizlik etkinliğine gönüllü olarak katılan Neslihan Tosun, “Gönüllü olarak bu ektinliğe katıldım ve çok memnun oldum. Elimize çöp poşetlerini alıp toplayarak ilerledik. Git gide kalabalık oluyoruz. Geriye dönüp baktığımızda çok temiz oldu. Bu dünya sadece bizim değil, diğer canlılarda var. Daha temiz bir dünya için lütfen çöplerimizi çöpe atalım” diye konuştu.

Ekiplerinin düzenli olarak temizlik yapmasına rağmen ortaya çıkan çöp yığını karşısında üzüntüsünü dile getiren Başkan Çelik, uyarılarda bulundu. Çelik, “Daha temiz bir dünya, daha temiz bir Gazipaşa ve Antalya için lütfen daha duyarlı olalım. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli düzenli olarak temizlik yaptığı halde bir hafta sonra aynı yere gittiğimizde yine çöp yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Ben vatandaşlarımıza sesleniyorum, transit geçen vatandaşalar sesleniyorum, duyarlı olalım. Arabalarımızdan en fazla atılan şey plastik şişe ve türevleri, lütfen bunları atmayalım” şeklinde konuştu.

Ayandon topluluğunun kurucusu İlayda Depo ise şunları söyledi: “Dünya doğayı koruma vakfının plastikle ilgili raporlarıyla karşılaştım. Günlük 144 ton plastik atıkla Akdeniz'i en çok kirleten ülke bizmişiz. Ben Akdeniz'in büyülü havasıyla büyüdüm. Tük nesillerin bu hazzı yaşamasını istiyorum. İşin ucundan biz de tutmak istedik. Belediyenin burada desteği çok oldu. Umarım bir farkındalık oluşturur.”

Toplanan çöpler poşetlere kondu. Çöp poşetleri önünde bir araya gelen katılımcılar “Temiz Gazipaşa, Temiz Türkiye” sloganı attı.