Gazipaşa Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası seçimleri

Gazipaşa Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası 5 Ocak 2018 tarihinde olağan kongresini gerçekleştirme kararı aldı. Kongreye sayılı günler kala 435 üyesi bulunan Odanın Kurucu Başkanı ve mevcut başkanı Mustafa Şahin, kongrede yeniden aday olacağını açıkladı.

Üyelerin talebi, bağlı federasyon, oda ve kuruluşların isteği üzerine bir kez daha oda başkanlığına aday olacağını belirten Şahin, "Bizler ’Yeter’ demiştik ancak arkadaşlar bir dönem daha bizleri yanlarında görmek istediklerini belirttiler. Bunun üzerine biz de bu isteği kırmadık ve yeniden aday olmaya karar verdik. Diğer odaların kongrelerine katılabilmek için kongre tarihimizi 5 Ocak 2018 olarak belirledik. Allah bizleri utandırmasın" dedi.

Odayı 1988 yılında kurduğunu ve o tarihten buyana odanın başkanlığını yaptığını belirten Şahin, odanın kuruluş aşamasını anlattı. 1970’lerde Gazipaşa’da Şoförler Odası olduğunu ancak bazı sebeplerden dolayı kapandığını belirten Başkan Şahin, plaka tasdiki için gittiği Alanya’da, Oda Başkanının sergilediği kaba davranış karşısında Gazipaşa’ya oda kurmaya karar verdiğini söyledi. O günlerde oda kurmak için gerekli üyeyi bile bulamadığını dile getiren Şahin, "Odayı kurduğum günden bu yana gerçekleştirdiğim tüm kongrelerde karşıma aday çıktı. Hatta odayı kurdum, ilk kongrede karşıma adaylar çıktı. O günden beri rakipsiz kongre yapmadım. Bu kongre için henüz bildiğim bir aday yok ama daha vakit var, bir aday çıkar" diye konuştu.

Aynı zamanda Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını da yürüten Şahin, "Tek hedefim, üstlendiğim görevleri şaibesiz bir şekilde tamamlamak ve teslim etmek. Allah’a şükür şuana kadar üzerimize bir şaibe bulaşmadı. Bundan sonra da olmaz inşallah. Amacımız üyelerimize, Gazipaşamıza hizmet etmek. Bunu da bu zamana kadar yaptıklarımızla ispat ettik" dedi.