Gazipaşa'da 23 kilometrelik asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İlçesi'nde 23 kilometrelik Karalar, Kızılgüney, Yeniköy grup yolunu asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gazipaşa ilçesine bağlı Karalar, Kızılgüney ve Yeniköy Mahallelerini kapsayan grup yolunda çalışma başlattı. Alt yapı çalışmalarının ardından 23 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmasına geçildi. Sathi asfaltla kaplanan yol, konforlu ve güvenli hale geliyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere Gazipaşa ilçesine giden Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir'e Kızılgüney mahalle muhtarı Ramazan Tekin de eşlik etti.