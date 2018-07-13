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13 Temmuz 2018 14:01

Gazipaşa’da klimasına açmayan otobüs şoförlerine ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim Ekibi tarafından Gazipaşa’da vatandaşların kaliteli bir ulaşım hizmetinden faydalanabilmeleri için sık sık denetimler gerçekleştiriliyor.

Gazipaşa’da klimasına açmayan otobüs şoförlerine ceza

13 Temmuz 2018 14:01

Klimasını açmayanlara cezai işlem uygulanıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Alanya ve Gazipaşa bölgesi için oluşturulan Ulaşım Denetim Ekibi denetimlerini ara vermeksizin sürdürüyor. Ekip, son olarak Gazipaşa’da İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı trafik ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği denetimler ile başta Gazipaşa Havalimanı’na kaçak transfer yapan servis araçları olmak üzere ticari taksileri ve toplu taşıma araçlarını mercek altına aldı.



Klima uyarısı


Ulaşım Denetim Ekibinin Gazipaşa’da gerçekleştirilen denetimlerde özellikle taşıma yetki belgesi ve güzergah izin belgesi bulunmayan araçlara geçit verilmiyor. Yaz aylarının kavurucu sıcağında kliması arızalı olan, ya da klimasını açmadan hizmet veren toplu taşıma araçlarına 259 TL cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca araç sürücüsünün kılık kıyafetine, araçların duraklara girip girmediği ve müşteri memnuniyeti gibi konulara da önem veriliyor.




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