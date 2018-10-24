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Gazipaşa'da mezarlıklara bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa’da 4 yılda 42 cami ve mezarlıkta toplam 18 bin 955 metrekare parke çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa'da 4 yılda 42 cami ve mezarlıkta toplam 18 bin 955 metrekare parke çalışması gerçekleştirdi.


Mezarlıkların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını Antalya'nın dört bir köşesinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da gerçekleştirdiği çalışmalarla göz dolduruyor. Gazipaşa Belediyesi ile el ele veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, ortak oluşturdukları bir ekip ile bugüne kadar 53 mahalledeki toplam 42 cami ve mezarlıkta 18 bin 955 metrekare parke çalışması gerçekleştirdi.



Eksikleri giderildi


Yürütülen çalışmalarda mezarlıkların yürüyüş yolları, çevre duvarı, çatı altı namaz kılma alanları ile parke kaplaması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Gazipaşa Belediyesi'nden oluşturulan ortak ekip, son olarak Gazipaşa'nın Yeniköy mahallesindeki Hasanlar Mezarlığında çalışma başlattı. Mezarlığın bin metrekarelik namaz kılma alanının dışında yürüyüş ve araç yolları da parke ile kaplandı.

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