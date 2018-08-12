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12 Ağustos 2018 13:34

Gazipaşa’da Türk Sanat Müziği Konseri Büyüledi

11 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.

Gazipaşa’da Türk Sanat Müziği Konseri Büyüledi

12 Ağustos 2018 13:34

00’da Selinus kalesinin ışıkları altında başlayan konsere Türk Sanat Müziği severlerin ilgisi yoğun oldu. Bugüne kadar İstanbul dışında Samsun, yurt dışında ise Kosova, Moldova, Gagavuzya, Slovakya ve Almanya’da konserler veren Mısra Türk Müziği Topluluğunun dinletisiyle başlayan konser, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun Sanat Yönetmenliğini de yapan, yurt içi ve yurtdışında pek çok solo konser veren, çok sayıda ödüne sahip Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın solo konseriyle devam etti. Sanatçıya ve koroya TRT İstanbul Radyosu’nun saz sanatçıları eşlik etti. Konserin sunuculuğunu ise ünlü radyo programcısı ve sunucusu Jale Şengün Sucuoğlu yaptı. Yaklaşık 2 saat süren konserde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserleri seslendirildi. Konser sonunda davetliler sanatçıları ayakta alkışladı.


Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, konser sonunda sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkan Vekili Mustafa Avcı ise sunucu Jale Şengün Sucuoğlu ve solist Aylin Şengün Taşçı’ya çiçek ve ilçenin eski bir resmini takdim etti.




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