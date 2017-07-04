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04 Temmuz 2017 13:21

Gazipaşa’ya ikinci radyoloji uzmanı atandı

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne atanan radyoloji uzmanı Yıldız Kılar Sözel göreve başladı.

Gazipaşa’ya ikinci radyoloji uzmanı atandı

04 Temmuz 2017 13:21


Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne atanan radyoloji uzmanı Yıldız Kılar Sözel, hasta kabulüne başladı. Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Sözel, Dr. Yıldız Kılar Sözel’in göreve başlaması ile birlikte radyoloji hekim sayılarının 2’ye çıktığını söyledi. Geçen aylarda hastaneye ataması gerçekleşen üroloji, genel cerrahi, anestezi ve en son olarak radyoloji branşları ile hekim kadrolarının güçlendiğini anlatan Dr. Sözel, "Dr. Yıldız Kılar Sözel’e görevinde başarılar diler, hastalarımıza faydalı olmasını temenni ederim" dedi.


Radyoloji uzmanı Dr. Yıldız Kılar Sözel ise "Gazipaşa halkına hizmet verecek olmaktan dolayı çok mutluyum. En iyi şekilde hizmet verebilmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.




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